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وزير التعليم العالي الروسي: لسنا مستعدين حاليا لقبول الطلاب الأجانب بسبب الوباء

أخبار روسيا

وزير التعليم العالي الروسي: لسنا مستعدين حاليا لقبول الطلاب الأجانب بسبب الوباء
Reuters Shamil Zhumatov
جامعة موسكو الحكومية
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أعلن وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ليست مستعدة في الوقت الحاضر، بسبب وباء كورونا، لقبول الطلاب الأجانب للدراسة فيها.

وقال الوزير في اجتماع مجلس رؤساء الجامعات الروسية، إن "الزملاء من عدد من البلدان، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، يرغبون في القدوم، لكن إما بسبب انعدام المواصلات، أو لأسباب أخرى، لا يتمكنون من القدوم".

وأوضح أن الوضع الوبائي الآن لا يسمح بذلك، قائلا: "ترون الوضع في مدننا وجامعاتنا الكبيرة، والآن نحن لسنا مستعدين للقبول (الطلاب الأجانب) الوضع مختلف كليا عما كان لدينا عليه في بداية سبتمبر".

المصدر: نوفوستي

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