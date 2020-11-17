بريماكوف رئيس التعاون الدولي الروسي الجديد يطرح رؤيته

يعقد في تمام الساعة الواحدة بتوقيت موسكو مؤتمرا صحفيا للرئيس الجديد للوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمقيمين في الخارج، والتعاون الدولي الإنساني، يفغيني بريماكوف.

وسيعقد المؤتمر عبر الإنترنت، في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء. حيث يتطرق لأهداف واستراتيجيات فريق العمل الجديد لمؤسسة "روس سوترودنيتشيستفو" Rossotrudnechestvo (التعاون الروسي)، للتعاون الدولي الإنساني، المسؤولة عن المراكز الروسية للعلوم والثقافة حول العالم، ودور "القوى الناعمة" لروسيا في المحيط الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد استبدل رئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين في الخارج، والتعاون الدولي الإنساني، بالصحفي ورجل الدولة والسياسي المعروف، يفغيني بريماكوف (حفيد وزير الخارجية، ورئيس الوزراء الأسبق الراحل، يفغيني بريماكوف).

إقرأ المزيد

وسوف يتعرض بريماكوف إلى نوع المنظمة الجديدة، كما يراها فريق العمل الجديد، حيث كان قد صرح من قبل أنه يعتزم أن تكون دائرة العمل التي يستند إليها مع الشركاء الأجانب تستند إلى المصالح الطبيعية والقيم المشتركة. كما أشار إلى أن فكرة إعادة توزيع الموارد والإمكانيات لصالح المحيط الأقرب إلى روسيا واردة.

ومن بين التصريحات الملفتة للرئيس الجديد لـمؤسسة "روس سوترودنيتشيستفو" (التعاون الروسي): "إذا قلصنا التمويل والموظفين العاملين في لوكسمبورغ أو مالطا مثلا، فمن غير المرجح أن يلاحظ ذلك أحد، بينما إذا فقدنا الاتصال بالمجتمع المدني في بيلاروس أو أرمينيا أو قيرغيزستان، فسوف يكون الأمر أكثر إيلاما".

وتدير مؤسسة "روس سوترودنيتشيستفو" الآن 97 مكتبا تمثيليا في 80 دولة حول العالم.

المصدر: RT