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إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

أخبار روسيا

إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا
Sputnik
وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف
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أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا المستجد، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو.

وقال ممثل الوزارة للصحفيين اليوم: "أظهر اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية".

وأضاف ممثل الوزارة: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل - رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو".

المصدر: نوفوستي

 

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