إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا المستجد، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو.

وقال ممثل الوزارة للصحفيين اليوم: "أظهر اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية".

وأضاف ممثل الوزارة: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل - رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو".

المصدر: نوفوستي