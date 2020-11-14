بعد مزاعم عن أصوله الأذربيجانية.. قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ يكشف عن قوميته

في ظل مزاعم إعلامية تحدثت عن أصوله الأذربيجانية، كشف قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ المتنازع عليها، اللواء رستم مرادوف، عن القومية التي ينتمي إليها في الواقع.

وأشار مرادوف، في تصريح مسجل وزعته اليوم السبت وزارة الدفاع، إلى أنه ولد في جمهورية داغستان الروسية وينتمي إلى قومية التبسارانيين، وهي من الشعوب الأصلية التي تعيش في هذه المنطقة، ولذلك لا علاقة لديه من ناحية القومية مع أذربيجان.

وأبدى اللواء التزامه التام، كمواطن لروسيا وعنصر في قواتها، بتطبيق الأوامر الموجهة إليه من قبل قادة بلده وجيشه، مضيفا: "ليس لدي كضابط أي قوميات، وأنفذ المهام التي تسند إلي".

ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في منطقة قره باغ بموجب اتفاقية ثلاثية وقع عليها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان.

ووضعت هذه الاتفاقية حدا للجولة الأخيرة من الصراع العسكري في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي