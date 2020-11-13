روسيا تنشر 5 نقاط إضافية لحرسها الحدودي في أرمينيا

أعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، عن نشر 5 نقاط إضافية للحرس الحدودي الروسي في أرمينيا على خلفية الاتفاقات الأخيرة بشأن تسوية النزاع في ناغورني قره باغ.

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وأوضح بورتنيكوف، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع حكومي برئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الأوضاع في الإقليم، أن إدارة الحرس الحدودي لهيئة الأمن الفدرالية أقامت نقطتين لها على حدود أرمينيا مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، ونقطتين على الحدود الأرمنية الإيرانية، وواحدة أخرى على الحدود مع ناغورني قره باغ.

وأشار إلى أن "كل العمليات الضرورية نفذت بالتنسيق مع أجهزة الحرس الحدودي لأرمينيا، وأضاف: "كما بدأنا التواصل مع الحرس الحدودي الأذربيجاني ورتبنا علاقات لازمة ونتبادل المعلومات معه".

وبين مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن القوات الروسية المنتشرة في هذه النقاط الـ5 تنشط في نظام "حرس حدود الدولة".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، عن انتشار وحدات لقوات حرس الحدود الروسية في المناطق الحدودية لأرمينيا مع كل من جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها وجمهورية نخجوان الذاتية التابعة لأذربيجان، بموجب اتفاق بين موسكو ويريفان أبرم عام 1994.

المصدر: وكالات