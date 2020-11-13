لافروف: نتفاوض مع أذربيجان وأرمينيا حول بدء عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قره باغ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تجري مفاوضات مع أذربيجان وأرمينيا بشأن بدء عمل المنظمات الإنسانية الدولية في إقليم قره باغ.

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وقال لافروف، خلال اجتماع حكومي برئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الأوضاع في الإقليم: "نخوض اتصالات مع المنظمات الدولية التي تقوم بالأنشطة الإنسانية. وبينها بالدرجة الأولى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وإدارة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. كل هذه المؤسسات لها وجود في المنطقة لكن ليس مباشرة داخل ناغورني قره باغ".

وأضاف: "نتواصل الآن مع زملائنا الأرمن والأذربيجانيين بطلب من المؤسسات الأممية، ونتفاوض معهم حول تمكينها من بدء أنشطتها مباشرة في ناغورني قره باغ".

وتابع: "الأمم المتحدة مهتمة جدا بتنسيق عملياتها، حال بدء مثل هذه الأنشطة، مع قواتنا لحفظ السلام ومع وحدات حرسنا الحدودي والجهات التي ستعمل على تنفيذ المهمات الإنسانية".

كما أفاد وزير الخارجية الروسي باستئناف عمل مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مركز الإقليم ستيباناكيرت (خانكيندي) بعد التوصل إلى الاتفاقات الأخيرة حول وقف الأعمال القتالية.

وفي سياق متصل، ذكر لافروف أن وزارة الخارجية أبلغت أعضاء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبالدرجة الأولى فرنسا والولايات المتحدة باعتبارهما رئيسين مشتركين إلى جانب روسيا، بشأن الأوضاع في قره في ظل بدء تطبيق البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني.

المصدر: وكالات