بالفيديو.. أجهزة الأمن الروسية تعتقل عمدة إحدى أكبر مدن سيبيريا

ألقت أجهزة الأمن الروسية اليوم الجمعة القبض على عمدة مدينة تومسك، الواقعة في منطقة سيبيريا، إيفان كلاين، بتهمة الفساد.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية أن اعتقال كلاين (61 عاما) الذي يتولى منصب عمدة تومسك (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) منذ عام 2013 جاء بتهمة تجاوز الصلاحيات.

وحسب المعلومات المتوفرة، استغل كلاين صلاحياته في عام 2016 بطريقة غير مشروعة لمنع رجل أعمال محلي من بناء وحدات سكنية في أراض ملاصقة لمصنع بيرة تابع لعائلة العمدة.

ويعتقد أن كلاين ضغط على رئيس إدارة التخطيط العمراني والعمارة في المدينة كي يضيف إلى الوثائق الرسمية معلومات غير صحيحة تدعي أن منطقة صحية بعرض 300 متر تحيط بالمصنع، لا يمكن البناء فيها، ما استغل كذريعة لإسقاط مشروع بناء وحدات سكنية هناك.

ونشرت لجنة التحقيقات مقطع فيديو يسجل لحظة توقيف كلاين من قبل عناصر الأمن في مكتبه.

وأصبح كلاين ثالث رئيس لمدينة تومسك على التوالي يتم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الفساد، وسبق أن حكم على سلفيه بالسجن.

المصدر: نوفوستي