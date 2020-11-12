القضاء الروسي يخفف عقوبة مواطن أمريكي في قضية احتيال

أصدر القضاء الروسي حكما بالإفراج عن المواطن الأمريكي، مؤسس صندوق "Baring Vostok" الاستثماري، مايكل كالفي، و6 متهمين آخرين في قضية اختلاس 2.5 مليار روبل، من الإقامة الجبرية.

وأعلنت المحكمة العليا الروسية، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس، أنها توصلت إلى قرار ينص على "ضرورة تخفيف عقوبة الحبس من الإقامة الجبرية إلى منع تحركات معينة".

كما قرر القضاء إلغاء اعتقال بعض ممتلكات كالفي وأشخاص آخرين متهمين في إطار القضية، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار تغيير التهم من بند "الاحتيال" إلى "الاختلاس" وكذلك تخلي الضحية، أي بنك "فوستوتشني"، عن دعاوى خاصة بالملكية.

وشددت المحكمة العليا على أن التحقيق تم إنجازه، موضحة أن البنك يخطط لإلغاء القضية بعد حصوله على الأموال المطلوبة.

وخلال الجلسة ذاتها أكد بنك "فوستوتشني" الروسي أن الطرف المتهم سدد الدين بمبلغ 2.5 مليار روبل والذي أصبح نقطة انطلاق لفتح القضية.

واعتقلت السلطات الروسية كالفي و6 متهمين آخرين في فبراير 2019 في قضية احتيال بمبلغ 2.5 مليار روبل في إطار دعوى قضائية تقدم بها بنك "فوستوتشني".

المصدر: وكالات