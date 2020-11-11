روسيا.. اختبارات لقاح "سبوتنيك V" على الحوامل والأطفال ستبدأ أواخر الربيع المقبل

أعلن ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث الميكروبيولوجيا، أن اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي على الأطفال والحوامل، ستبدأ بين مايو ويونيو المقبلين.

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وذكر أن قوانين روسيا كغيرها من الدول لا تسمح بإجراء دراسات من هذا النوع على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما إلا بعد إجرائها على فئات عمرية أخرى وإدراج بياناتهم في شهادات تسجيل خاصة بهم.

وذكّر مدير بأن الاختبارات الحالية تجرى على أشخاص من فئات عمرية تتراوح بين 18 و65 عاما.

وفي 11 أغسطس الماضي، أصبحت روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلقت عليه اسم "سبوتنيك V".

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أعلن سابقا أن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد 20 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: إنترفاكس