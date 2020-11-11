روسيا تعلن عن عقار ثان لعلاج كورونا

أعلن مدير مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر غينتسبورغ، أن مؤسسته قد استنبطت عقارا جديدا لعلاج مرض كوفيد-19، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف غينتسبورغ، في كلمة خلال جلسة لنادي الأعمال اليهودي Solomon.help: "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدؤوا برصد المال لنا... لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا".

وأعرب ألكسندر غينتسبورغ عن أمله بأن يتم تسجيل هذ الدواء بعد حوالي عام.

جدير بالذكر، أن مركز "غاماليا" كان أول مركز علمي في العالم يبتكر لقاحا ضد كورونا اعتمدته وزارة الصحة الروسية.

وباشرت وزارة الصحة بتطعيم الشرائح الأكثر عرضة للمرض بلقاح "سبوتنيك V"، على أن يبدأ التلقيح الجماعي في البلاد في غضون أسبوعين حسب المصادر الرسمية.

المصدر: نوفوستي