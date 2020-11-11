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وزارة الخارجية الروسية تتحدث عن التعاون في مجال اللقاحات مع الهند والبرازيل

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وزارة الخارجية الروسية تتحدث عن التعاون في مجال اللقاحات مع الهند والبرازيل
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا لديها "اتفاقيات جادة" بشأن تحضير وتسجيل لقاح ضد "كوفيد -19" مع الهند والبرازيل.

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وقال ريباكوف خلال حلقة نقاش في منتدى فالداي الدولي: "جرى العمل في صيغة خماسية وبشكل جماعي، لذلك نحن بالطبع نتعاون حول موضوعات تطوير اللقاحات وتسجيلها مع جميع دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وعلى أساس ثنائي، لدينا اتفاقيات جادة مع البرازيل والهند في هذا الشأن".

المصدر: نوفوستي

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