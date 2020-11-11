الولايات المتحدة.. إطلاق سراح أم روسية متهمة باختطاف أبنائها

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه تم إطلاق سراح المواطنة الروسية بوغدانا أوسيبوفا، المدانة في الولايات المتحدة بتهمة نقل أطفالها إلى روسيا.

ويشترط قرار الإفراج القضائي، تسديد كفالة مالية قدرها 25 ألف دولار، وأن تحضر أوسيبوفا، إلى المحكمة في 8 يناير 2021 عند إعلان تكرار الحكم في قضية الاختطاف.

وأضافت السفارة، في بيان، "يسعدنا الترحيب ببوغدانا أوسيبوفا خارج سجن دانبري، كونيتيكت. ندرك أنه لا يزال عليها تحمل الكثير في انتظار إعلان حكم المحكمة الجديد".

وأشارت السفارة إلى أنها "ستواصل مساعيها من أجل عودة أوسيبوفا إلى وطنها".

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في البداية حكمت محكمة أمريكية، على أوسيبوفا بالسجن 7 سنوات بتهمة الاختطاف والابتزاز، لكن محكمة الاستئناف أسقطت تهمة الابتزاز عنها، وأمرت بإصدار حكم جديد في قضية الاختطاف. في ذات الوقت، قضت أوسيبوفا ثلاث سنوات في السجن بموجب التهمة المتعلقة بالاختطاف.

المصدر: وكالات