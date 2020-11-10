بوتين يوجه بتعويض ذوي طياري المروحية المنكوبة في أرمينيا

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين اليوم الثلاثاء، اسمي الطيارين اللذين قتلا بحادث إسقاط أذربيجان بالخطأ مروحية "مي-24" روسية فوق أرمينيا.

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وأثناء اجتماع مع قادة وزارة الدفاع الروسية وبعض الأجهزة الفدرالية وقطاع الصناعات الحربية، قال بوتين: "يوم أمس، أسفر حادث مأساوي عن مصرع رفيقينا الطيارين اللذين خدما في قاعدتنا بأرمينيا، وهما قائد المروحية الرائد يوري إيشوك، والملازم ثان رومان فيدين".

ودعا بوتين الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيدين، متمنيا الشفاء العاجل لملاح المروحية المصاب بجراح خطيرة جراء الحادث.

كما وجه الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، بصرف التعويضات المالية اللازمة لذوي الطيارين.

وأعربت أذربيجان على مختلف المستويات، وعلى لسان رئيسها إلهام علييف عن اعتذارها لروسيا، وتعهدت بتعويض الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وإطلاع الجانب الروسي على سير التحقيق المثار في الحادث.

المصدر: تاس