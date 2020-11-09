أذربيجان تفتح تحقيقا في إسقاط المروحية الروسية

أعلن الادعاء العام الأذربيجاني، عن فتح تحقيق في حادث إسقاط القوات الأذربيجانية مروحية روسية من طراز "مي-24" فوق أرمينيا بالخطأ.

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وقال: "بدأ الادعاء العام الأذربيجاني تحقيقا فوريا في حادث إسقاط مروحية روسية من طراز مي-24 بتاريخ 9 نوفمبر في منطقة الحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وتعهد الادعاء الأذربيجاني بأن "يتم ضمان إصدار قرار قانوني وموضوعي في نهاية التحقيق"، معربا عن تعازيه لذوي القتيلين جراء الحادث.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا مساء الاثنين في منطقة الحدود بين أرمينيا أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثالث.

واعترفت أذربيجان على لسان وزارة الخارجية بأن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ المروحية الروسية في أجواء أرمينيا، وأشارت إلى أن الحادث سببه استمرار المعارك في قره باغ، معلنة عن اعتذارها على الحادث واستعدادها لتعويض الجانب الروسي.

المصدر: وكالات