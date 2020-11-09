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دعوة في مجلس الدوما لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط المروحية الروسية في أرمينيا

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دعوة في مجلس الدوما لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط المروحية الروسية في أرمينيا
Sputnik Григорий Сысоев
مقر مجلس الدوما الروسي.
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دعا نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، إلى محاكمة المسؤولين عن إسقاط المروحية الروسية في أرمينيا.

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وقال شفيتكين في حديث لوكالة "إنترفاكس" مساء الاثنين: "هذه الواقعة يجب أن يتم التحقيق فيها وتحديد كل الحقائق والملابسات وإخضاع المسؤولين للمحاكمة من قبل أذربيجان بصرف النظر عن مناصبهم ورتبهم".

وتابع: "للأسف هذا الحادث سيلقي بظلاله على العلاقات بين أذربيجان وروسيا، لأنه أدى إلى وقوع ضحيتين ولا يمكن أن يغني أي تعويض عن حياة إنسان".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثالث.

واعترفت أذربيجان بأن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ المروحية الروسية، معلنة عن اعتذارها على الحادث واستعدادها لتعويض الجانب الروسي.

المصدر: "إنترفاكس" + وكالات

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