أرمينيا: سنساعد روسيا في تحديد ملابسات إسقاط مروحيتها

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن استعدادها لتقديم المساعدة لروسيا في تحديد ملابسات إسقاط المروحية الروسية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان اليوم الاثنين، إن "أرمينيا ستساعد الجانب الروسي بجهود الخبراء وتقديم المعلومات من أجل تحديد كافة ملابسات ما حدث".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت إسقاط مروحية روسية من نوع "مي-24" بالقرب من بلدة إيراسخ الأرمنية، بصاروخ محمول، مما أسفر عن تحطم المروحية ومقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الحادث وقع خارج منطقة النزاع الأرمني الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي