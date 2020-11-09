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الصحة الروسية: لقاحنا ضد كورونا أثبت فعاليته بنسبة أكثر من 90%

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الصحة الروسية: لقاحنا ضد كورونا أثبت فعاليته بنسبة أكثر من 90%
Sputnik Владимир Песня
جرعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.
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أكدت وزارة الصحة الروسية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90%.

وقالت خبيرة منظمة الصحة الروسية مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي أوكسانا درابكينا: "نراقب بتوجيه من وزارة الصحة مدى فعالية اللقاح "سبوتنيك V" لدى اللذين تم تلقيحهم به".

وأوضحت درابكينا أن عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها في هذا السياق تشير إلى أن هذا المؤشر "يبلغ أكثر من 90%".

وتعليقا على الإعلان الأخير من شركة "BioNTech": "ظهور لقاح فعال جديد نبأ جيد بالنسبة للجميع".   

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة "BioNTech" الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.

المصدر: وكالات

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