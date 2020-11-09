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القبض على المشتبه بقتله 3 أشخاص في مطار عسكري وسط روسيا

أخبار روسيا

القبض على المشتبه بقتله 3 أشخاص في مطار عسكري وسط روسيا
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية بتوقيف جندي يشتبه بقتله 3 أشخاص بمطار عسكري في مقاطعة فورونيج وسط روسيا في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه تم القبض على الجندي أنطون ماكاروف في بلدة تبعد 47 كم عن عاصمة المقاطعة، مضيفا أن الرجل لم يبد مقاومة لدى توقيفه.

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وحسب معلومات التحقيق، فإن جريمة القتل الجماعي وقعت في الخامسة صباحا بمطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونج، عندما قتل ماكاروف البالغ 20 عاما، ضابطا بواسطة فأس، واستولى على مسدسه، ليطلق النار منه على زملائه، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت القيادة العسكرية أن انهيارا عصبيا بعد مشادة كلامية مع الضابط قد يكون سببا لتصرفات مطلق النار.

المصدر: وكالات

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