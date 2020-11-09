وزير الصحة الروسي: 75% من مرضى "كوفيد-19" يتلقون العلاج منزليا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن 75% من المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد يتلقون العلاج منزليا.

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وقال موراشكو خلال اجتماع عبر الفيديو عقدته هيئة مجلس التنسيق المعني بمكافحة فيروس كورونا: "لقد تم نشر 260 ألف سرير عبر البلاد، فيما يتلقى 75% من المرضى العلاج منزليا".

وفي وقت سابق، أشار موراشكو إلى أن الحكومة خصصت تمويلا إضافيا للأقاليم الروسية لشراء الأدوية التي يحتاج إليها هؤلاء المرضى.

المصدر: نوفوستي + تاس