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غورباتشوف: آمل أن يدرك بايدن أهمية العلاقات مع روسيا

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غورباتشوف: آمل أن يدرك بايدن أهمية العلاقات مع روسيا
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الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف
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أعرب الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، عن أمله في أن يسعى جو بايدن لتطبيع العلاقات مع روسيا، ويدرك أهميتها.

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وفي تعليق لوكالة "تاس" اليوم الأحد، ذكّر غورباتشوف بأنه التقى مع بايدن أكثر من مرة، بما في ذلك في فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، وقال: "لدي انطباع أنه يدرك أهمية العلاقات مع روسيا".

وتابع: "آمل أن يتطلع جو بايدن إلى تطبيع العلاقات وإعادة الثقة بين بلدينا. وأنا على يقين تام من أن ذلك يخدم مصالح الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء".

المصدر: تاس

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