مصرع مذيع تلفزيوني معروف وزوجته بتحطم طائرتهما في ضواحي موسكو (فيديو)

لقي ألكسندر كولتوفوي مقدم البرامج التلفزيونية المعروف في روسيا وزوجته مصرعهما اليوم السبت، بحادث تحطم طائرتهما أثناء هبوطها الاضطراري في ضواحي موسكو.

ونشرت قناة "موسكو 24" على "تلغرام" فيديو سجله شاهد ويظهر طائرة تخلف وراءها ذيلا من الدخان الأسود قبل أن تختفي وراء الأشجار بالقرب من مدينة لوبرتسي.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "تاس" إن طائرة "سيسنا" الخفيفة كانت تنفذ رحلة من مطار "مياتشينسك" في مقاطعة موسكو إلى مدينة ريبينسك في مقاطعة ياروسلافل، عندما احترق أحد محركيها.

وتمكن كولتوفوي من الهبوط في حقل مجاور لطريق للسيارات لكن الحريق التهم الطائرة، ما أدى إلى مقتله وزوجته.

فيما أكدت سلطات مطار "مياتشينسك" أن القتيلين هما الكسندر كولتوفوي وزوجته.

وعمل كولتوفوي (41 عاما) مقدما تلفزيونيا في عدد من البرامج، وكان آخرها برنامج "اقترنت النجوم".

وفي يوليو الماضي، كشف كولتوفوي في إحدى مقابلاته أن لديه رخصة طيار وأنه يرغب في اقتناء طائرة خاصة به، لكن نقص الخبرة لا يسمح له بذلك.

المصدر: وسائل إعلام روسية