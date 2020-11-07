نائب رئيس الحكومة الروسية في المستشفى بعد حادث مرور

لا يزال نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، في المستشفى، بعد إصابته بجروح في حادث مرور وقع على شارع كوتوزوفسكي بروسبكت في موسكو.

وقالت سكرتيره الصحفي أندريه ماتفييف، إن أوفرشوك، في حالة صحية مستقرة.

وقع الحادث أمس في حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو.

وبحسب المعطيات الأولية من شرطة المرور، أصيب أوفرشوك، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى، ونقل بعد ذلك إلى المستشفى.

وخلال الحادث، أصيب كذلك سائق سيارة نائب رئيس الحكومة. ويقول الأطباء، إنه يعاني من ارتجاج في المخ وكدمات في القفص الصدري.

المصدر: نوفوستي