مركز غاماليه يرجح بدء التطعيم الجماعي ضد كورونا في موسكو خلال أسبوعين

صرح مدير مركز غاماليه للأبحاث الفيروسية ألكسندر غينتسبورغ، بأن التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا لسكان موسكو وضواحيها، قد يبدأ خلال أسبوعين.

وقال مدير المركز الروسي الذي طوّر أول لقاح مضاد لكورونا مسجل في العالم بحديث لوكالة "تاس": "أعتقد أنه يمكننا أن نأمل بأن ينطلق خلال الأسبوعين القادمين في موسكو والمنطقة المحيطة بها ما يعرف بالتطعيم الجماعي".

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يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 457 ألف حالة من أصل مليون و733 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أكتوبر الماضي، أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.

المصدر: تاس