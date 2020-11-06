روسيا.. مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق

اندلع حريق في أحد المنازل في بلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك غرب روسيا، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال.

وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة، إنه تم نقل شخص آخر إلى المستشفى. وفتحت السلطات ذات العلاقة، قضية جنائية للتحقيق في الحادث.

وأضاف المصدر: "في صباح يوم الجمعة، اندلع حريق في أحد البيوت الخاصة ببلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، ونجم عن الحادث مقتل سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، وتم نقل شخص بالغ آخر إلى المستشفى".

المصدر: تاس