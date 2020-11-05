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بيسكوف: الوضع بشأن وباء كورونا في روسيا متوتر لكنه تحت السيطرة

أخبار روسيا

بيسكوف: الوضع بشأن وباء كورونا في روسيا متوتر لكنه تحت السيطرة
Sputnik Andrei Nikolsky
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أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الوباء يتفشى، وهو مستمر. الوضع بالفعل متوتر إلى حد بعيد، لكنه تحت السيطرة".

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وأضاف بيسكوف أن روسيا في مواجهتها لكورونا تعتمد بشكل أساسي على خبرتها الذاتية التي اكتسبتها في الربيع الماضي، لكنها تستخدم أيضا الإنجازات التي حققتها دول أخرى.

وذكر بيسكوف أن "أنواع الإجراءات" التي تتخذها الدول المختلفة لمكافحة فيروس كورونا تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن "تجربة كل دولة لها جوانب إيجابية وسلبية".

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا اليوم الخميس عتبة الـ19 ألفا لليوم الثاني على التوالي، فيما بلغ إجمالي الحالات أكثر من 1,7 مليون.

المصدر: وكالات

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