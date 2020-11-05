الخارجية الروسية تعلق على قرار السراج العدول عن استقالته

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا ترى أن قرار فايز السراج سحب استقالته من رئاسة المجلس الرئاسي معقول ومنطقي لتفادي حدوث فراغ في السلطة بالبلاد.

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وقال بوغدانوف في تصريحه: "طلب منه ذلك الكثير من الليبيين وحتى الممثلين الأجانب كي لا يحدث فراغ في السلطة. وهو منذ البداية قال إنه سيستقيل بحلول نهاية أكتوبر بمفهوم أنه سيوجد من تنقل السلطة إليه، ولن يكون هناك فراغ، وهو أمر منطقي ومعقول".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه من المقرر في المستقبل المنظور أن يعقد في تونس منتدى للحوار الوطني الليبي "حيث ستتم مناقشة قضايا إعادة الهيكلة السياسية، وإنشاء بعض الهيئات الرئاسية لفترة محددة تصل إلى عام ونصف، من أجل إجراء الانتخابات فيما بعد".

وتابع بوغدانوف في هذا الشأن قائلا: "إذا أقيمت الآن في تونس بعض مؤسسات السلطة، فسيكون جليا الجهة التي ستنقل ليها السلطة، أخذا في الاعتبار أن السراج يشغل منصبين، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الانتقالية".

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الذي تولى منصبه في مارس 2016، كان أعلن في سبتمبر الماضي أنه يعتزم نقل سلطاته التنفيذية بحلول نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أنه يتوقع بحلول هذا التاريح الانتهاء من أعمال اللجنة التفاوضية وتشكيل مجلس رئاسي جديد للدولة الليبية.

المصدر: نوفوستي