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"انستغرام" يحذف رسوما لصحيفة شيشانية تسخر من "شارلي إيبدو" (صورة)

أخبار روسيا

Sputnik SAID TSARNAYEV
احتجاجات في الشيشان ضد نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في عام 2015
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أعلن وزير الإعلام في جمهورية الشيشان الروسية، أحمد دوداييف، أن موقع "إنستغرام" حذف منشورا لصحيفة "أخبار الجمهورية" الشيشانية، بسبب رسوم تسخر من صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

ونشرت الصحيفة الشيشانية يوم الثلاثاء رسوما كاريكاتورية سخرت من مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية المعروفة بنشرها رسوما مسيئة للنبي محمد، واتهمتها برهاب الإسلام.

وقال الوزير الشيشاني تعليقا على حذف "إنستغرام" للمنشور، إن الصحيفة الشيشانية "في رسومها الكاريكاتورية، وخلافا عن المجلة الفرنسية، لم تسئ إلى المشاعر الوطنية أو الدينية لأحد! بل أنها عرضت بروح من حرية التعبير التي يرحب بها العالم الغربي، رؤيتها لإبداع المجلة الفرنسية".

ولفت الوزير إلى "ازدواجية المعايير"، حيث "يسمح لبعض المؤسسات الإعلامية بكل شيء، بما في ذلك الإساءة لمشاعر مليارات المؤمنين"، مشيرا إلى أن الموقع لم يحذف منشورات "شارلي إيبدو" المسيئة للمسلمين.

المصدر: نوفوستي

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