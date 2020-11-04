الشرطة العسكرية الروسية تتسلم مدرعة جديدة

تسلمت الشرطة العسكرية الروسية 5 مدرعات مطورة حديثة من طراز "باترول" (الدورية).

وأقيمت مراسم تسليم المعدات الحربية للشرطة العسكرية الروسية في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو.

وقال ناطق باسم إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية أن المدرعات سلمت للشرطة العسكرية بموجب برنامج الحجوزات العسكرية.

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وأعاد إلى الأذهان أن المدرعات التي أطلقت عليها تسمية "الحصن المدولب" قادرة على حماية 10 أفراد من طاقم المدرعة من الرصاص وشظايا القذائف. وتتحمل انفجارات الألغام والعبوات الناسفة بقوة كيلوغرامين من مادة التروتيل.

وبلغت قدرة محرك المدرعة 260 حصانا. وتسير المدرعة التي تزن 11760 كيلوغراما بسرعة إلى مسافة 1000 كيلومتر دون أن تزود بالوقود. وقد تم اختبار المدرعة في مختلف المناطق، بما فيها منطقة القطب الشمالي والجبال والصحراء.

كما تم اختبار المدرعات في سوريا حيث قامت في أبريل 2019 بأداء مهام الدوريات. وقد أدخلت بعد ذلك في تصميم مدرعة "باترول" بعض التعديلات وبصورة خاصة نصب برج مدرع صغير على سقف العربة.

وقال رئيس إدارة الشرطة العسكرية الروسية الفريق أول، سيرغي كورالينكو، إن مدرعات "باترول" ستستخدم لمرافقة أرتال المعدات الحربية والسيارات والشاحنات والقيام بدوريات.

المصدر: سلاح روسيا