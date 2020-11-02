مركز "فيكتور": بدء التطعيم الجماعي لسكان روسيا بلقاحنا ضد كورونا في 2021

قال مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لسكان روسيا، بلقاح المركز ضد فيروس كورونا عام 2021.

وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث لموقع إلكتروني متخصص لمتابعة شؤون الجائحة في روسيا، اليوم الاثنين: "من المخطط لإطلاق حملة التلقيح الجماعي في العام 2021".

وأوضح ماكسيوتوف أن اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح "إيبيفاك كورونا" الذي يطوره مركز "فيكتور" ستبدأ في نوفمبر أو ديسمبر، موضحا أنها ستشمل 40 ألف متطوع وستستمر 6 أشهر اعتبارا من موعد تطعيم آخر مشارك في التجربة.

وأشار إلى أن اللقاح سيكون مجانيا بالنسبة للمواطنين الروس، وعملية التطعيم ستأتي على أساس طوعي.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: وكالات