مجهولون يقتلون "ملك المرتديلا" الروسي بسهم

قتل رجل الأعمال الروسي المشهور، فلاديمير ماروغوف، الملقب بـ"ملك المرتديلا"، على يد مجهولين في بيته بمقاطعة موسكو الليلة الماضية.

وحسب إفادة زوجته، فقد تسلل مجهولون مقنعون إلى بيتهما وربطوا أيديهما بحبل مطالبين بتسليمهم أموالا.

وتمكنت الزوجة من الفرار عبر نافذة وأبلغت الشرطة بالحادث، فيما تأكد في وقت لاحق مقتل ماروغوف بسهم من القوس المستعرض، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على سير التحقيق.

يذكر أن ابن ماروغوف، ألكسندر البالغ 25 عاما من العمر، لقي مصرعه في حادث مروري في صيف عام 2019 في موسكو.

المصدر: وكالات