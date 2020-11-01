روسيا تنفي مقتل عناصر من حرسها الحدودي في أرمينيا بضربات أذربيجانية

نفت روسيا صحة شائعات حول مقتل عدد من عناصر قوات حرس الحدود الروسية في أرمينيا جراء ضربات للجيش الأذربيجاني.

وقالت السفارة الروسية لدى يريفان، في بيان أصدرته اليوم الأحد: "ردا على طلبات من ممثلي وسائل إعلام للتعليق على ما يسمى بالمعلومات التي نشرتها بشكل متزامن عدة مصادر حول مقتل عنصرين في قوات حرس الحدود الروسية، نؤكد أن هذا لا يتطابق مع الحقيقة".

ودعت السفارة الروسية وسائل الإعلام "إلى التعامل بشكل حذر ومتوازن مع مثل هذه التزويرات الإعلامية".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، عن انتشار وحدات لقوات حرس الحدود الروسية في المناطق الحدودية لأرمينيا مع كل من جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها وجمهورية نخجوان الذاتية التابعة لأذربيجان، بموجب اتفاق بين موسكو ويريفان أبرم عام 1994.

المصدر: RT