حريق يتسبب في انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى بمدينة تشيليابينسك الروسية

تسبب حريق، صباح اليوم السبت، اندلع في مستشفى مخصص للطلاب بمدينة تشيليابينسك شرقي روسيا في انفجار قوارير أوكسجين، وبحسب وزارة الصحة في المنطقة لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

В Челябинске, в поликлинике Южно-Уральского госуниверситета, взорвалась кислородная будка. Есть пострадавшие, пока не сообщается. pic.twitter.com/hncauHsJ2h — SOTA (@SotaVision) October 31, 2020

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الحريق تسبب في انفجار قوي في المكان المخصص لتخزين قوارير الأوكسجين في المستشفى.

وقال جهاز الطوارئ في تشيليابينسك إن رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث وقد تمكنوا من السيطرة على الحريق.

المصدر: نوفوستي