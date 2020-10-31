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حريق يتسبب في انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى بمدينة تشيليابينسك الروسية

أخبار روسيا

حريق يتسبب في انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى بمدينة تشيليابينسك الروسية
Reuters
صورة أرشيفية
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تسبب حريق، صباح اليوم السبت، اندلع في مستشفى مخصص للطلاب بمدينة تشيليابينسك شرقي روسيا في انفجار قوارير أوكسجين، وبحسب وزارة الصحة في المنطقة لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الحريق تسبب في انفجار قوي في المكان المخصص لتخزين قوارير الأوكسجين في المستشفى.

وقال جهاز الطوارئ في تشيليابينسك إن رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث وقد تمكنوا من السيطرة على الحريق.

المصدر: نوفوستي

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