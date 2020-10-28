الكرملين يعلق على انتقادات قديروف لماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية

علق الكرملين اليوم الأربعاء على الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى حكومة فرنسا على خلفية قضية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين عن تصريحات قديروف، بأنها لا يمكن أن تعكس موقف الحكومة الروسية.

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وأوضح بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسات الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن رؤساء الأقاليم الروسية غير مخولين بممارسة السياسات الخارجية.

وانتقد قديروف في بيان نشره عبر حسابه في تطبيع "تلغرام" أمس بشدة ماكرون لكيفية تعامله مع قضية قتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي على يد تلميذ مسلم، مبديا قناعته بأن ماكرون بموقفه المدافع عن الرسوم الكاريكاتورية المذكورة يدعو المسلمين إلى تنفيذ هجمات.

قتل المدرس بعد أن عرض على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس بشأن حرية التعبير، ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير.

المصدر: نوفوستي