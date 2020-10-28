روسيا تطالب مرة أخرى "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" بالتوقف عن فرض الرقابة على الإعلام الروسي

طالبت الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، بالتوقف عن فرض الرقابة على الإعلام الروسي.

وقالت الهيئة، في بيانها: "اعتبرت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، القيود التي فرضتها شركة غوغل، على وصول المواطنين الروس إلى فيلم بيسلان المنشور على يوتيوب، بمثابة فرض رقابة. وعلى خلفية هذا القرار، وجهت روس كومنادزور، رسائل إلى شركات فيسبوك وتويتر وغوغل، أبلغتها فيها بقرار المحكمة الروسية، وطالبتها مجددا بالتوقف عن فرض الرقابة على وسائل الإعلام الروسية".

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ويدحض الفيلم الوثائقي "بيسلان" للصحفي ألكسندر روغاتكين، والمخصص لمأساة استيلاء الإرهابيين على مدرسة بيسلان في بداية سبتمبر 2004، الفرضية القائلة بأنها تعرضت للقصف بالقنابل أو القذائف من الخارج. وفرض "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل"، قيودا على مشاهدة الفيلم.

المصدر: تاس