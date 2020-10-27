كورونا.. موسكو لن تغلق النوادي الليلية والمطاعم

قالت غولنارا بينكوفا السكرتيرة الصحفية لعمدة موسكو، إن السلطات لن تغلق النوادي الليلية والمطاعم في المدينة، رغم توصيات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين.

وذكرت بينكوفا، أنه تم في موسكو اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة حالة زوار المؤسسات الليلية. وهي تضمن إمكانية كشف وجود إصابات وبائية لدى أي من الزائرين.

وأشارت إلى وجود انخفاض كبير في حركة نمو معدلات الإصابة بمرض كوفيد-19، لذلك لا تخطط السلطات للحد من عمل المطاعم والنوادي الليلية، كما طلبت "روس بوتريبنادزور".

إقرأ المزيد

وقالت: "تم اتخاذ تدابير في موسكو، للتحكم رقميا بزيارات المطاعم والنوادي التي تعمل في الفترة الليلية. يوفر هذا الإجراء، إمكانية التحكم الميداني والتحقق الوبائي، وتحديد المصابين بالمرض بين الزائرين".

في وقت سابق، أوصت رئيسة أطباء الصحة العامة رئيسة "روس بوتريبنادزور" آنا بوبوفا، بحظر الترفيه وعمل المؤسسات في مجال المطاعم العامة من الساعة 23:00 حتى 06:00 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

المصدر: تاس