من أجل احتواء الوباء.. السلطات الروسية تغلق المطاعم والملاهي ليلا وتشدد قواعد ارتداء الكمامات

أوعزت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الثلاثاء بإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل وتشديد قواعد ارتداء الكمامات الواقية بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب قرار جديد يبدأ سريانه غدا 28 أكتوبر، ألزمت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات الحاشدة، وهي تلك التي يمكن أن يتجمع فيها أكثر من 50 شخصا في وقت واحد، وكذلك في وسائل المواصلات وأماكن ركن السيارات والمصاعد.

كما نص القرار على تشديد إجراءات التعقيم في وسائل المواصلات والمتاجر وسيارات التاكسي والمطاعم والمسارح.

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وحظر القرار إجراء الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم والمقاهي والحانات بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا.

وأوصت الهيئة الأقاليم الروسية بإجراء ما لا يقل عن 150 فحصا لكورونا لكل 100 ألف نسمة من سكانها.

وشهدت روسيا في الأسابع الأخيرة ارتفاعا في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس، تجاوز 17 ألفا، مع بلوغ حصيلة الحالات أكثر من 1,5 مليون.

المصدر: وكالات