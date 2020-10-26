مقاتلة روسية تعترض مقاتلتين فرنسيتين فوق البحر الأسود

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن مقاتلة "سو-27"، اعترضت مقاتلتين تابعتين للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين، إن وسائل الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية رصدت هدفين قرب الأجواء الروسية.

وأقلعت مقاتلة "سو-27" لتحديد هوية الهدفين ومنهما من انتهاك الأجواء الروسية، وبعد التأكد من أن الهدفين هما مقاتلتان من نوع "ميراج 2000" للقوات الجوية الفرنسية، رافقتهما المقاتلة الروسية فوق مياه البحر الأسود حتى غيرتا مسارهما بعيدا.

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وبعد أن غيرت الطائرتان الفرنسيتان مسارهما، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

وأكد المركز الوطني لشؤون إدارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية، مشيرا إلى أن "سو-27" نفذت تحليقها بالتوافق التام مع قواعد الملاحة الجوية الدولية.

المصدر: نوفوستي