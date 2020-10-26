بوتين يقرّ استراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية

أقر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين استراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، وخطة ضمان أمنها القومي حتى عام 2035.

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ونص المرسوم ذو الصلة على أن القوات المنتشرة في منطقة القطب الشمالي يجب أن تكون مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، وتحسين البنى التحتية لتمركز القوات والمعدات الروسية فيها.

وجاء في المرسوم أن تنفيذ المهام الأساسية في مجال ضمان الأمن العسكري وحماية الحدود الدولية لروسيا والدفاع عنها يتم بتعزيز قوام وأداء القوات المسلحة الروسية والقوات الرديفة، والتشكيلات والأجهزة العسكرية في منطقة القطب الشمالي.

كما أشار المرسوم إلى ضرورة ضمان "نظام ملائم لإجراء العمليات"، بما يعزز الاستعداد القتالي لتجمعات القوات المسلحة "بما يناسب مع الطابع الحالي والمتوقع للمخاطر والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية في منطقة القطب الشمالي".

وجاء في نص المرسوم أيضا أن الاستراتيجية تقتضي تزويد القوات الروسية المتمركزة في المنطقة المذكورة بأنواع من الأسلحة والمعدات العسكرية "مكيفة مع ظروف المنطقة"، وتطوير البنى التحتية للقواعد العسكرية هناك، وتحسين نظام المساندة اللوجستية للقوات في المنطقة.

المصدر: تاس