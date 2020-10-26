روسيا.. اعتراض طائرتين للناتو فوق البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها اعترضت فوق مياه بحر البلطيق، طائرتين عسكريتين، أمريكية وألمانية.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 26 أكتوبر فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، هدفين جويين كانا يقتربان من أجواء روسيا".

وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدفين أقلعت مقاتلة "سو-27" من قوام قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية أن الهدفين الجويين هما طائرة "P-3C Orion" تابعة للقوات البحرية الألمانية وطائرة استطلاع "U-2S" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وذكر المركز أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين فوق مياه البلطيق حتى تغيير مسارهما باتجاه معاكس وابتعادهما عن أجواء روسيا، فيما عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

وشدد على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بتوافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنغ.

المصدر: وكالات