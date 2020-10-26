ناريشكين يكشف دور الاستخبارات في إنتاج البنسلين في الاتحاد السوفيتي

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن الاستخبارات العلمية والتقنية السوفيتية، حصلت خلال الحرب الوطنية العظمى على طريقة إنتاج البنسلين.

وأضاف أن هذا المضاد الحيوي كان ضروريا جدا لإنقاذ العسكريين المصابين خلال الحرب.

وتابع ناريشكين، القول في مقالة نشرها في مجلة "الدفاع الوطني"، أن الرعاية الصحية، تعتبر من الاتجاهات الأولوية في نشاط الاستخبارات العلمية والتقنية، التي تحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ 95 لتأسيسها.

في 26 أكتوبر 1925، أعلن فيليكس دزيرجينسكي رئيس اللجنة الاستثنائية السوفيتية (المخابرات) عن تأسيس "هيئة للمعلومات حول إنجازات التكنولوجيا الأجنبية" ضمن قسم من الاستخبارات الخارجية في الاتحاد السوفياتي.

وفقا للمعلومات المنشورة سابقا، تمكن سيميون سيميونوف (أحد العملاء المشهورين للاستخبارات الخارجية السوفيتية)، خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من الحصول على عدة عينات من سلالات البنسلين الأمريكي النقي جدا.

المصدر: نوفوستي