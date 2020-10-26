رئيس "الدوما": 91 نائبا أصيبوا أو مصابين حاليا بكورونا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن عدد النواب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، أو ما زالوا مرضى وصل إلى 91 نائبا.

وأشار إلى أن هناك 38 منهم الآن في المستشفيات، وآخر في العناية المركزة.

وأضاف فولودين، في لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين: "يرقد في المستشفيات اليوم 38 نائبا بعد تشخيص إصابتهم بكوفيد-19. وهناك نائب آخر في العناية المركزة، وكما تعلمون توفي أحد النواب بسبب هذا المرض. بالطبع، نحن نتخذ إجراءات معينة للمحافظة على عمل البرلمان".

وذكر فولودين، أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 450 نائبا، وشدد على أن مجلس الدوما يبذل قصارى جهده لإدخال أشكال جديدة من العمل مع الانتقال إلى العمل عن بعد، عندما يكون ذلك ممكنا، ويشمل ذلك اجتماعات لجان مجلس الدوما عن بعد، واستخدام مكالمات الفيديو الجماعية.

في نهاية سبتمبر الماضي، بسبب عواقب فيروس كورونا، توفي عضو مجلس الدوما من كتلة الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، فاخا أجاييف عن عمر ناهز 67 عاما.

المصدر: تاس