كبير حاخامات روسيا يقترح جعل يوم السبت عطلة لليهود في السجون

قال كبير حاخامات روسيا بيرل لازار، إن اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، يعتزم مساعدة اليهود على تلبية حقوقهم الدينية في السجون، وخاصة جعل يوم السبت عطلة بالنسبة لهم.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن دانييل بيغليتس المدان في "قضية موسكو"، اتصل بكبير الحاخامات بيرل لازار، وطلب منه الدفاع عن حقوقه الدينية، وشدد السجين على رغبته بعدم العمل في السجن أيام السبت، لأن الدين يحرم ذلك على اليهود.

وقال بيرل لازار تعليقا على طلب بيغليتس: "في هذه الحالة، تم من جانبنا تفعيل خدمة العمل مع السجناء. واتصلنا بإدارة السجن وطلبنا حل القضية حتى تتاح الفرصة للسجناء اليهود لممارسة حقهم الدستوري في القيام بالفرائض الدينية".

لكن إدارة مصلحة السجون في روسيا، ذكرت من جانبها أنه تم إطلاق سراح بيغليتس، بشكل مبكر مشروط، "أي تم حل مشكلته الشخصية".

وقال كبير الحاخامات: "لكننا لا نتوقف عند هذا الحد: اتضح أن هناك ستة سجناء يهود آخرين في هذا السجن، وسنسعى جاهدين لجعل يوم السبت عطلة لهم".

المصدر: نوفوستي