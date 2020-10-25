رئيس أكبر بنك روسي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا

ذكر رئيس مصرف "سبير"، أكبر بنوك روسيا، غيرمان غريف، أنه تناول لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال غريف، في مقابلة مع قناة "روسيا-1" تم بثها اليوم الأحد: "خضعت لتلقيح. كنت مضطرا لإجراء محادثات وزيارات كثيرة في فروع مختلفة. ولم أرد الخروج من العمل مدة أسبوعين أو 3 أسابيع. لهذا السبب تناولت أنا وعدد من الرؤساء المحوريين في البنك لقاحا".

ولم يوضح غريف ما هو اللقاح الذي تم تطعيمه به مع مسؤولين آخرين في "سبير".

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول يطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة والثاني يعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات وبيوتكنولوجيا.

المصدر: وكالات