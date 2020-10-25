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بوتين: مرتاحون للتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب

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بوتين: مرتاحون للتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ارتياح موسكو لمستوى تعاونها مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

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وفي تصريحات أدلى بها للصحفي بافل زاروبين في إطار برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين"، والذي بثه التلفزيون الروسي، اليوم الأحد، أشار رئيس الدولة إلى أن المعلومات المقدمة من الولايات المتحدة أسهمت مرارا في إحباط هجمات إرهابية في روسيا وسبق له أن شكر نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هذه المساعدة.

وتابع بوتين: "ونحن من جانبنا نسعى لأن نسدد ما علينا مقابل ذلك، فلدينا اتفاق مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن".

وأعرب الرئيس الروسي عن تمنيه بأن يكون التعاون بين البلدين في هذا المجال أفضل مما هو عليه الآن، لكن مستواه "جيد بشكل عام".

المصدر: RT

 

 

 

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