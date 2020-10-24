زاخاروفا تعلق على تصريح جنرال للناتو وصف روسيا بـ "الخصم"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على تصريحات جنرال ألماني من قادة الناتو وصف روسيا بأنها "خصم" لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت زاخاروفا، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن صحيفة "داغنس نيهيتر" السويدية نشرت، في 21 أكتوبر، مقابلة مع الجنرال الألماني يورغ فولمر، قائد قيادة عمليات "الشمال" لقوات الناتو في أوروبا، قال فيها إن روسيا تعمل بدأب على دق إسفين بين السويد والناتو.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجنرال الألماني قال ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن الحلف يرى في روسيا عدوا له: "العدو كلمة شديدة جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخنا المشترك. روسيا هي خصم".

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخنا المشترك فيتعين على الجنرال الألماني وأمثاله أن يعرفوه بشكل أفضل، فقد كانت بلادنا خصما للفاشية والنازية".

وأضافت أن شعوب أوروبا تتذكر جيدا من الذي حررها من نارهما أثناء الحرب العالمية الثانية، "أما بعض المسؤولين في الناتو فبدأوا يتفوهون بالهراء".

المصدر: نوفوستي