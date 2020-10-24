مصرع 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث مرور بنوفوسيبيرسك

قال مصدر في شرطة مقاطعة نوفوسيبيرسك، إن حافلة لنقل الركاب اصطدمت مع ميكروباص على طريق السيارات "سيبيريا"، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى أصيبا خلال الحادث الذي وقع صباح اليوم.

وتعمل في مكان الحادث، مجموعة تحقيق. وتدل التحريات الأولية، على أن سائق الميكروباص، لم يتمكن من السيطرة على السيارة، واصطدم بحافلة لنقل الركاب كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

المصدر: تاس