الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مركز أبحاث روسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على معهد الأبحاث العلمية المركزي للكيمياء والميكانيك الروسي، نظرا لصلته بهجمات سيبرانية على منشآت أمريكية.

وتم فرض العقوبات على المعهد العلمي المذكور بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" (CAATSA).

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وادعت الخزانة الأمريكية أن المعهد له علاقة ببرمجيات Triton الخبيثة التي تم استخدامها لاستهداف الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الصناعية في الولايات المتحدة.

واتهم وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين في بيان له الحكومة الروسية بممارسة "أنشطة سيبرانية خبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستحمي بنيتها التحتية وستتصدى لمحاولات أي جهة للإضرار بها.

المصدر: RT