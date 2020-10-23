تدمير مختبر تحت الأرض لإنتاج المخدرات الصناعية قرب موسكو

تمكن الأمن الفدرالي الروسي، من اكتشاف وتدمير مختبر تحت الأرض، لإنتاج المخدرات الصناعية في مقاطعة موسكو. وصادر رجال الأمن خلال ذلك، أكثر من 31 كلغم من مادة الميفيدرون.

وأشار جهاز الأمن الفدرالي، إلى أن "عناصره في منطقة نارو فومينسك بمقاطعة موسكو، تمكنوا من قطع نشاط مجموعة إجرامية منظمة متخصصة في إنتاج المخدرات الاصطناعية على نطاق واسع، وبيعها عن بعد باستخدام الإنترنت".

وقال مصدر في الأمن الروسي، إن المخابرات تلقت معلومات تفيد بأن عمليات بيع كميات كبيرة من المخدرات الصناعية، تجري عن طريق الإنترنت على أراضي داخل مقاطعة موسكو. وبعد التحقيق والتحري، تم القبض على أحد أفراد العصابة متلبسا بالجرم المشهود. وسمح ذلك لرجال الأمن بتحديد والقبض على الباقين.

المصدر: تاس