روسيا.. اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرينغ

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، أن مقاتلة "ميغ – 31" اعترضت طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية "RC-135" فوق بحر بيرينغ.

وقال المركز: "راداراتنا حددت الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر بيرينغ، وأرسلت مقاتلة "ميغ-31" لاعتراضها".

وأضاف: "بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بتحويل مسارها والابتعاد عن الأجواء الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها".

وشدد المركز على أن "إقلاع وخط طيران المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، وبما يحول دون انتهاك أجواء روسيا".

المصدر: "إنترفاكس"