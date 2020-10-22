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بوتين: مقتل نحو 5 آلاف شخص منذ تجدد القتال في قره باغ

أخبار روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن حوالي 5 آلاف شخص قتلوا في الجانبين الأذربيجاني والأرمني منذ اندلاع القتال في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

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وأوضح خلال مشاركته عبر الفيديو في فعاليات نادي فالداي للحوارات أن روسيا هي أكثر المعنيين بالتسوية في قره باغ، لافتا إلى أن مواقف روسيا "لا تتسق مع مواقف تركيا" في جنوب القوقاز.

وأضاف أنه "لا يمكن نسيان المأساة التي مرت بها أرمينيا إبان الحرب العالمية الأولى"، غير أن "استمرار سيطرة الأرمن على أراض تابعة لأذربيجان لا يمكن أن يدوم للأبد".

المصدر: RT

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